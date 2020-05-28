السودان: تسجيل ٢٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و ١١ وفاة
الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١١ وفاة، ٦ منها في ولاية الخرطوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان صباح اليوم الخميس عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٤٥ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١٢ ولاية.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٤٣٤٦ حالة، بينها ١٩٥ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٧٤٩ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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