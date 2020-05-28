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الكونجرس يقر مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب "الإيغور"

02:17 ص الخميس 28 مايو 2020
الكونجرس يقر مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب "الإيغور"

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأقلية الإيغور في الصين.

وجرى تمرير مشروع القانون بموافقة 413 صوتا مقابل رفض صوت واحد، وسبق أن تم إقراره في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يتم تقديمه للرئيس ترامب.

ولم يشر ترامب إلى ما إذا كان سيوقع على مشروع القانون ليتخذ صفة قانون.

ويدفع ذلك التشريع إدارة ترامب إلى تحديد المسؤولين الصينيين المتورطين في قمع أقلية الإيغور وجماعات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانج.

لكن التشريع يمنح الرئيس مهلة ليقرر عدم فرض عقوبات إذا كان ذلك في المصلحة الوطنية.

مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات الإيغور الصين

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