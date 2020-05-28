أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف في الولايات المتحدة

12:07 ص الخميس 28 مايو 2020
وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف في الولايات المتحدة

وفيات كورونا في امريكا

(وكالات):

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة المئة ألف، الأربعاء، حتى مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وتوفي نحو 1400 أمريكي يوميا في المتوسط خلال شهر مايو أيار انخفاضا من 2000 وفاة يوميا في المتوسط أثناء ذروة التفشي في أبريل.

وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس عدد الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب الكورية وحرب فيتنام والقتال في العراق من عام 2003 إلى عام 2011 مجتمعة.

وتسبب الفيروس في وفاة عدد أكبر من الناس بالمقارنة مع وباء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي تفشى من عام 1981 إلى عام 1989.

وتخطى العدد الإجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 1.7 مليون حالة.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.6 مليون إصابة وسُجلت أكثر من 350 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة. وتتحمل أمريكا الجنوبية العبء الأكبر للتفشي في الوقت الحالي حيث أصبحت البرازيل في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

فيروس كورونا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تحذّر من "جرائم ضد الإنسانية" في الكونغو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 19666

    عدد المصابين

  • 5205

    عدد المتعافين

  • 816

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5644562

    عدد المصابين

  • 2323860

    عدد المتعافين

  • 352789

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان