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ليبيا تسجل أكبر عدد حالات إصابة بكورونا خلال يوم واحد

11:45 م الأربعاء 27 مايو 2020
ليبيا تسجل أكبر عدد حالات إصابة بكورونا خلال يوم واحد

فيروس كورونا في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

سجلت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء أكبر عدد من حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد كوفيد 19 خلال يوم واحد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل 20 حالة جديدة، منهم 17 كانوا مخالطين لمصابين سابقين، وحالتان جديدتان، وحالة واحدة لعائد من السفر.

كما أفاد المركز عبر صفحته بموقع فيسبوك في الساعات الأخيرة من مساء أمس بتسجيل وفاة أخرى بسبب الوباء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4.

وأكد فرع المركز في عاصمة الجنوب الليبي "سبها" في تصريح صحفي أن الحالات السبع عشر المسجلة وكذلك حالة الوفاة يعودون لمواطنين في المدينة.

وبلغ إجمالي المصابين بالمرض في عموم ليبيا 99 مصابآ، من ضمنهم 40 شخًا تماثلوا للشفاء.

ليبيا فيروس كورونا طرابلس

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