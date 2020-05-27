"رويترز": حالات كورونا في دول الخليج تتجاوز 200 ألف
(وكالات):
أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، أن الإمارات العربية المتحدة سجلت، الأربعاء، 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بدول الخليج العربية الست إلى أكثر من 200 ألف حالة.
وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمنطقة المنتجة للنفط والغاز، والتي تجاوزت حاجز 100 ألف حالة في 11 مايو، قد ارتبطت في بادئ الأمر بالسفر لكن العدوى انتشرت بعد ذلك وسط العمال المهاجرين من أصحاب الدخول المنخفضة والذين يسكنون في مناطق مزدحمة مما دفع السلطات للتوسع في عمليات الفحص.
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