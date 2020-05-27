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الإمارات: وفاة 4 أشخاص ونجاة 3 أخرين فقدوا في وادي الحلو

01:52 م الأربعاء 27 مايو 2020
الإمارات: وفاة 4 أشخاص ونجاة 3 أخرين فقدوا في وادي الحلو

الإمارات

الشارقة ( د ب أ)

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء وفاة أربعة أشخاص ونجاة ثلاثة أخرين فقدوا في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة.

وقال المركز الوطني للبحث والإنقاذ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الاماراتية (وام) اليوم، إنه تم العثور على 7 أشخاص مفقودين في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة وإنقاذ 3 منهم بعد مهمة بحث وإنقاذ في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار إلى أنه تم نقل شخصين منهم إلى مستشفى كلباء بواسطة طائرة، ونجاة طفل ونقله الى المستشفى بواسطة الجمهور المتواجد في موقع الحدث، لافتا إلى العثور على باقي المفقودين الأربعة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

الإمارات وادي الحلو إمارة الشارقة السلطات الإماراتية

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