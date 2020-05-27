أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

شرطة هونج كونج تطلق "غاز الفلفل" على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية

10:59 ص الأربعاء 27 مايو 2020
شرطة هونج كونج تطلق "غاز الفلفل" على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية

اعتقال رجل خلال تظاهرة للمؤيدين للديموقراطية في هو

فيكتوريا- (أ ف ب):

أطلقت شرطة هونج كونج غاز الفلفل، الأربعاء، على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية الذين تجمعوا قبل دراسة مشروع قانون يعتبر المساس بالنشيد الوطني الصيني جريمة.

وقامت الشرطة بتفريق حوالى مئة متظاهر كانوا يرددون شعارات خلال استراحة الغداء في حي سنترال التجاري، مطلقة العديد من كرات غاز الفلفل باتجاههم، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس في المكان.

وتناقش الهيئة التشريعية في هونج كونج الأربعاء مشروع القانون الذي يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني. وقبل الجلسة، طوقت الشرطة المبنى الذي نهبه المحتجون العام الماضي، وأحاطته بحواجز ملأتها بالمياه.

وهزت هونج كونج العام الماضي سبعة أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية والتي غذتها سنوات من المخاوف المتزايدة من سعي بكين إلى النيل من حريات المدينة.

هذا المحتوى من

شرطة هونج كونج غاز الفلفل المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية النشيد الوطني الصيني

الخبر التالى:

"تباطؤ تغير المناخ وتعديل استراتيجية أمريكا".. جوانب مُضيئة لفيروس "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 18756

    عدد المصابين

  • 5027

    عدد المتعافين

  • 797

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5637803

    عدد المصابين

  • 2405072

    عدد المتعافين

  • 349307

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان