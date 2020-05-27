شرطة هونج كونج تطلق "غاز الفلفل" على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية

اعتقال رجل خلال تظاهرة للمؤيدين للديموقراطية في هو

فيكتوريا- (أ ف ب):

أطلقت شرطة هونج كونج غاز الفلفل، الأربعاء، على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية الذين تجمعوا قبل دراسة مشروع قانون يعتبر المساس بالنشيد الوطني الصيني جريمة.

وقامت الشرطة بتفريق حوالى مئة متظاهر كانوا يرددون شعارات خلال استراحة الغداء في حي سنترال التجاري، مطلقة العديد من كرات غاز الفلفل باتجاههم، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس في المكان.

وتناقش الهيئة التشريعية في هونج كونج الأربعاء مشروع القانون الذي يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني. وقبل الجلسة، طوقت الشرطة المبنى الذي نهبه المحتجون العام الماضي، وأحاطته بحواجز ملأتها بالمياه.

وهزت هونج كونج العام الماضي سبعة أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية والتي غذتها سنوات من المخاوف المتزايدة من سعي بكين إلى النيل من حريات المدينة.