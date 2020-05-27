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كوريا الجنوبية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:21 ص الأربعاء 27 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم (الأربعاء) تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن من بين الـ 40 حالة الجديدة، كانت 37 حالة لانتقال العدوى محليا، وجاءت الـ 3 حالات المتبقية من الخارج، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفا و265 إصابة.
وحسب المناطق، جاءت 36 حالة في سول وضواحيها، من بينها 19 حالة في العاصمة و11 حالة في إنتشون و6 حالات في إقليم كيونج كي. وسجلت دايجو 3 حالات جديدة ومن بينها حالة واحدة قادمة من الخارج.
وبقيت حصيلة الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا بدون تغيير عند 269 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 20 حالة ليصل إلى 10 آلاف و295 حالة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة بكورونا الـ 40 حالة منذ يوم 8 أبريل عندما سجل العدد آنذاك 53 حالة.
وترجع زيادة عدد الإصابات الجديدة إلى انتشار الفيروس بسبب العدوى الجماعية التي بدأت في ملاهي ليلية في منطقة إيتوان في العاصمة سول عبر المعاهد التعليمية الخاصة وغرف الغناء الكاريوكي والحانات والمطاعم وغيرها.
وتشهد البلاد سلسلة من حالات الإصابة بكورونا في المدارس ورياض الأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من انتشار فيروس كورونا مرة أخرى بعد إعادة فتح المدارس.
يذكر أن كوريا الجنوبية تعيد فتح المدارس تدريجيا منذ الأسبوع الماضي. وعاد تلاميذ الصف النهائي في المرحلة الثانوية إلى المدرسة يوم الأربعاء الماضي، فيما بدأ اليوم استقبال تلاميذ الصفين الأول والثاني في المرحلة الابتدائية والصف النهائي في المرحلة المتوسطة والصف الثاني من المرحلة الثانوية.

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