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المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا في يوم واحد

05:59 ص الأربعاء 27 مايو 2020
المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا في يوم واحد

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة ليل الثلاثاء/الأربعاء.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة ليصل الإجمالي إلى 74 ألفا و560.

يشار إلى أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا في العالم.

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