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واشنطن: قاذفات أمريكية قامت بمهام جوية فوق بحر الصين الجنوبي

10:02 م الثلاثاء 26 مايو 2020
واشنطن: قاذفات أمريكية قامت بمهام جوية فوق بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة الأمريكية

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قيام اثنتين من قاذفاتها بمهمة جوية فوق بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد أن كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية ان مقاتلات صينية سبق أن "ضايقت" الطائرات الأميركية فوق تلك المنطقة، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

وكشف مسؤولون في البنتاجون في وقت سابق، أن "مقاتلات صينية ضايقت الطائرات الأميركية حوالي 9 مرات في تلك المنطقة، منذ مارس الماضي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ونشرت القوات الجوية للمحيط الهادئ عبر حسابها على تويتر، تغريدة قائلاً: "نفذت طائرتان من طراز B-1B، من قاعدة ديسي الأميركية، مهمة فوق بحر الصين الجنوبي في 26 مايو".

وأوضحت أن الحدث كان "جزءا من قوة مهام للقاذفات، وأظهر قدرتهما على الطيران والإبحار، والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، في الوقت والوتيرة من اختيارنا".

وتوترت العلاقات بين البلدين العام الماضي مع اشتداد الحرب التجارية بينهما، ليزيد فيروس كورونا مؤخرا من حدة تلك الخلافات، مع اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بـ"عدم الشفافية" بشأن الوباء، مما أدى إلى تفشيه في مختلف أنحاء العالم.

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