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الصحة البريطانية: "ريميديسيفير" قد يكون أهم تطور حاليًا لعلاج المصابين بكورونا

07:02 م الثلاثاء 26 مايو 2020
الصحة البريطانية: "ريميديسيفير" قد يكون أهم تطور حاليًا لعلاج المصابين بكورونا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

وكالات

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن العقار المضاد للفيروسات "ريميديسيفير"، ربما يكون أهم تطور حتى الآن في علاج مرضى كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما أفادت رويترز.

وقال هانوك في مؤتمر صحفي حكومي: "ربما تكون هذه أكبر خطوة إلى الأمام في علاج الفيروس التاجي منذ بدء الأزمة".

وسبق ذلك إعلان، أن "بريطانيا ستقدم الدواء، الذي صنعته شركة جلعاد، لبعض المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لغرض علاجهم".

وأعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، ارتفاع عدد المتوفين في المملكة ليصل إلى إجمالي 36914 شخصا، وأن حصيلة الإصابات بالفيروس سجلت أمس الاثنين 1625 حالة، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 22 مايو 3287 حالة، وفي 23 مايو 2959، وفي 24 مايو 2409، ليبلغ العدد الإجمالي 261184.

مات هانكوك وزير ‏الصحة البريطاني ريميديسيفير فيروس كورونا

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