عضو بالسيادة السوداني يتعهد بمعالجة مشكلات جنوب دارفور

السودان - (أ ش أ)

تعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، بمعالجة المشاكل في جنوب دارفور (غرب السودان) والعمل على تجاوز التحديات بالمنطقة.

وأكد التعايشي التزام الحكومة ببسط هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم بجميع أنحاء البلاد.

ووجه التعايشي - خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى منطقة الكركر بمحلية أم دافوق بولاية جنوب دارفور - القوات النظامية باسترداد الأموال والماشية، التي نُهبت مؤخرا، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة، داعيا المواطنين إلى التبليغ والإرشاد عن المجرمين، باعتبار أن الأمن مسئولية الجميع.

من جانبه، أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، قدرة الدولة على بسط العدالة وسيادة حكم القانون.

وطالب المواطنين بالامتثال للقانون وعدم التستر على المجرمين، مشيرا إلى أن السودان شهد تحولا سياسيا كبيرا.

وبدأ عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي زبارة رسمية لولايات جنوب وشرق دارفور، يرافقه وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة البني التحتية المهندس هاشم ابنعوفْ وعدد من المسئولين بالدولة، لطرح ملف السلام والوقوف على المشكلات والتجاوزات القبلية التي حدثت مؤخرا.