"النتائج الأولية في يوليو".. شركة أمريكية تبدأ تجربة سريرية على لقاح لكورونا
واشنطن - (د ب أ)
ذكرت شركة " نوفافاكس" الأمريكية يوم الاثنين أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النتائج الأولية لتلك التجارب ستظهر في يوليو المقبل.
وأضافت الشركة أنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة، حسب شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى لإيجاد لقاح لكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى مساء الاثنين خمسة ملايين و578 ألفا و493 شخصا، بينما بلغت الوفيات 347 ألفا و400 شخص، حسب موقع وورلد ميترز.
الخبر التالى:الملايين من العاملين بالمجال الطبي يطالبون قادة مجموعة العشرين بالتركيز على الصحة العامة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
17967
عدد المصابين
-
4900
عدد المتعافين
-
783
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5546165
عدد المصابين
-
2327338
عدد المتعافين
-
347639
عدد الوفيات
إعلان