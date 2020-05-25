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سوريا.. إلغاء حظر التجول الجزئي إعتبارا من الثلاثاء

10:56 م الإثنين 25 مايو 2020
سوريا.. إلغاء حظر التجول الجزئي إعتبارا من الثلاثاء

الغاء حظر التجوال الليلي اعتباراً من مساء غد

دمشق - ( د ب أ ):

أعلنت الحكومة السورية اليوم الاثنين الغاء حظر التجوال الليلي اعتباراً من مساء غد الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.

وقرر الفريق الحكومي السوري المعني بمواجهة فيروس كورونا "إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها وتمديد فترة فتح المحلات والاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف".

كانت الحكومة السورية أعلنت فرض حظر تجوال جزئي من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من الخامس والعشرين من مارس الماضي كما أعلنت في نهاية الشهر نفسه توقف حركة النقل بين المحافظات.

كما قرر الفريق الحكومي في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) نسخة منه تعليق اعادة المواطنين السورين العالقين في الدول الاخرى حتى إشعار آخر.

وشدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع "إقامة المناسبات الاجتماعية الأفراح والتعازي واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعاً حسب المتغيرات وتقرر منح الأولوية في بدل التعطل للعاملين في المنشآت السياحية".

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