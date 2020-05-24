صحيفة: الشرطة البريطانية تلقت بلاغًا بخرق مستشار جونسون قواعد الحظر

وكالات

ذكرت صحيفة ديلي ميرور، البريطانية، أنه تم إبلاغ الشرطة بمزاعم عن خرق دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإجراءات العزل العام لمواجهة فيروس كورونا عندما قام برحلة طويلة أثناء فرض تلك القيود، حسبما أفادت رويترز.

ولم يعلق متحدث باسم مكتب جونسون على الأمر عندما اتصلت به رويترز، كما لم يتسن الحصول بعد على تعليق من الشرطة.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، لضغوطات متزايدة لإقالة كبير مساعديه دومينيك كامينجز، الذي يواجه، للمرة الثانية، اتهامات بخرق قواعد الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وعارضت الحكومة البريطانية، حتى الآن الدعوات لإقالة كامينغز الذي يتهم بأنه انتهك قواعد العزل بسفره من منطقة إلى أخرى داخل البلاد مع زوجته التي كانت تعاني من عوارض المرض. لكن دعوات تنحيه صدرت الأحد حتى من نواب حزبه.

ودعت المعارضة البريطانية للتحقيق مع دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك في أعقاب الرحلة التي قام بها وسط إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر اليوم الأحد، إن "هذا كان اختبارا لرئيس الوزراء، وهو فشل فيه"، مضيفا أن سكرتير الحكومة يجب أن يطلق التحقيق فورا في تصرفات مستشاره.

قاوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، دعوات من أحزاب المعارضة لإقالة مستشاره دومينيك كامينجز وعبر عن دعمه الكامل له بعد أن سافر لمسافة 400 كيلومتر إلى شمال إنجلترا بينما كانت زوجته تعاني من أعراض مرض كوفيد-19، حسبما ذكرت رويترز.

وسافر كامينجز، الذي خطط حملة عام 2016 للانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء على الخروج من التكتل، إلى دورهام في شمال إنجلترا في أواخر مارس آذار عندما كانت إجراءات العزل العام المشددة مطبقة.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "نظرا للاشتباه في إصابة زوجته بفيروس كورونا والاحتمال الكبير بأنه نفسه ربما يصيبه المرض، كان من الضروري لدومينيك كامينجز أن يضمن الرعاية المناسبة لابنه الصغير".

وقال كامينجز للصحفيين خارج منزله بعد أن تأكد من وقوفهم على مسافة مترين وفقا لتوجيهات الحكومة "تصرفت بطريقة معقولة وقانونية".

وعندما قال له أحد الصحفيين إن الأمر لا يبدو جيدا قال "من يهتم بشأن المظاهر... الأمر يتعلق بفعل ما هو صواب وليس متعلقا بما تعتقدونه أنتم".

وقال مقر رئاسة الوزراء "تصرفاته كانت متسقة مع الإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا".

ودافع أغلب كبار وزراء جونسون ومنهم مايكل جوف ووزير الخارجية دومينيك راب ووزير الصحة مات هانكوك عن كامينجز.