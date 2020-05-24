أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

عضو بالسيادة السوداني: الحكومة ملتزمة ببسط هيبة الدولة

10:03 م الأحد 24 مايو 2020
عضو بالسيادة السوداني: الحكومة ملتزمة ببسط هيبة الدولة

محمد حسن التعايشي

السودان - (أ ش أ)


أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة ببسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومعاقبة الخارجين عليه.
وقال التعايشي، في تصريحات صحفية عقب لقائه والوفد المرافق له اليوم الأحد مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور غرب السودان، إن الوقت حان لبناء شراكات فعلية مع الأجهزة الأمنية الرسمية والمواطنين والهيئات الشعبية لتعزيز السلام الاجتماعي الحقيقي، الذي لن يتحقق إلا بالوصول لاتفاق سلام شامل يعالج جذور المشكلة.
ووصف التعايشي التقاليد التي كانت تعالج بها قضايا الصراع في دارفور ومناطق السودان الأخرى بأنها خاطئة، لافتا إلى أن مرتكب الجريمة يجب أن يُحاسب ولايتحمل مجتمعه أو قبيلته أو أسرته هذا الوزر.
وشدد على التزام مؤسسات الدولة بإتاحة الفرصة بأكبر قدر للاستماع للمواطنين وأخذ ارائهم ومقترحاتهم.
وأضاف "نحمل رسالة سلام لكل مواطن بدارفور باعتبارها عانت من الحرب والتهميش في مجالات التنمية وغياب دولة القانون".

محمد حسن التعايشي السودان مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

الخبر التالى:

رئيس النمسا يعتذر لشعبه عن مخالفة قانون كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن حصيلة كورونا أول أيام العيد.. وارتفاع جديد بالوفيات