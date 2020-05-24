نيويورك تسجل 109 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلن أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بواقع 109 حالات لتصل إلى 23282.

وقال كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن السلطات الصحية رصدت نحو 200 مريض بالفيروس تم نقلهم للمستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال: "حصيلة الوفيات ارتفعت، ما يعد نبأ مرعبا، إلا أن الوضع بشكل عام جيد".

وتعتبر نيويورك من أكبر بؤر جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وبلغ مؤشر الوفيات اليومية بالمرض في أيام الذروة بالولاية أكثر من 700 حالة.