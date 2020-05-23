أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تركيا تسجل 32 وفاة و1186 إصابة جديدة بكورونا

10:58 م السبت 23 مايو 2020
تركيا تسجل 32 وفاة و1186 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عن تسجيل 32 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، و1186 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأكد قوجة اليوم السبت، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 4308 أشخاص وإجمالي الإصابات إلى 155 ألفا و686 حالة.

يشار إلى أن الحصيلة اليومية لوفيات وإصابات كورونا ارتفعت السبت بالمقارنة مع أمس الجمعة، حين تم تسجيل 925 إصابة و27 وفاة.

تركيا فخر الدين قوجة فيروس كورونا

الخبر التالى:

حمدوك: الإجراءات الوقائية للحد من كورونا فرضت قيودا قاسية على الحياة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15786

    عدد المصابين

  • 4374

    عدد المتعافين

  • 707

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5240905

    عدد المصابين

  • 2075914

    عدد المتعافين

  • 338762

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان