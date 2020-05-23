تركيا تسجل 32 وفاة و1186 إصابة جديدة بكورونا
وكالات
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عن تسجيل 32 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، و1186 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير.
وأكد قوجة اليوم السبت، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 4308 أشخاص وإجمالي الإصابات إلى 155 ألفا و686 حالة.
يشار إلى أن الحصيلة اليومية لوفيات وإصابات كورونا ارتفعت السبت بالمقارنة مع أمس الجمعة، حين تم تسجيل 925 إصابة و27 وفاة.
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