فرنسا تسجل تراجعًا في أعداد مرضى كورونا بالمستشفيات

وكالات

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، انخفاضًا كبيرًا في عدد المصابين بفيروس كورونا الخاضعين للعلاج في المستشفيات، حسبما ذكرت رويترز.

وأكدت الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات انخفض بواقع 205 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 17178 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة، أنها ستقدم حصيلتها لضحايا الوباء، يوم الاثنين المقبل، نظرا للعطلة الطويلة في عيد الصعود، ونشرت آخر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا يوم الخميس الماضي، إذ سجلت 28215 وفاة.