إيران تكشف عن إرسال قاسم سيلماني الأسلحة إلى فلسطين (فيديو)
وكالات
نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لأول مرة لجزء من نشاطات قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قتل في يناير الماضي إثر غارة أمريكية، قرب مطار بغداد في العراق، المباشرة تجاه فلسطين وإشرافه على إرسال السلاح.
وحمل الفيديو عنوانًا "هكذا كان الحاج قاسم يشرف شخصيًا ويحرص على إيصال السلاح إلى فلسطين".
📰 بالفيديو.. هكذا كان الشهيد الحاج قاسم سليماني كان يشرف شخصياً ويحرص علي ايصال السلاح الى فلسطين pic.twitter.com/xhMU3u2bEi— Alyhijazy (@alyhijazyy) May 21, 2020
وظهر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، خلال خطبته التي ألقاها قبل يومين، وقال خلالها: "مخطط الأمريكيين يتمثل في إبقاء الفلسطينيين ضعافا كي لا يجرؤوا على التحدث عن الكفاح. لقد عضد الشهيد سليماني وساعد الفلسطينيين وجعلهم مؤهلين للوقوف بوجه الكيان الصهيوني رغم كل ادعاءاته"
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