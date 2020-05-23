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إيران تكشف عن إرسال قاسم سيلماني الأسلحة إلى فلسطين (فيديو)

08:18 م السبت 23 مايو 2020
إيران تكشف عن إرسال قاسم سيلماني الأسلحة إلى فلسطين (فيديو)

إيران

وكالات

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لأول مرة لجزء من نشاطات قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قتل في يناير الماضي إثر غارة أمريكية، قرب مطار بغداد في العراق، المباشرة تجاه فلسطين وإشرافه على إرسال السلاح.

وحمل الفيديو عنوانًا "هكذا كان الحاج قاسم يشرف شخصيًا ويحرص على إيصال السلاح إلى فلسطين".

وظهر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، خلال خطبته التي ألقاها قبل يومين، وقال خلالها: "مخطط الأمريكيين يتمثل في إبقاء الفلسطينيين ضعافا كي لا يجرؤوا على التحدث عن الكفاح. لقد عضد الشهيد سليماني وساعد الفلسطينيين وجعلهم مؤهلين للوقوف بوجه الكيان الصهيوني رغم كل ادعاءاته"

إيران فلسطين قاسم سيلماني

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