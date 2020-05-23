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إصابة 40 شخصا بكورونا عقب حضورهم قداسا بمدينة ألمانية

06:38 م السبت 23 مايو 2020
إصابة 40 شخصا بكورونا عقب حضورهم قداسا بمدينة ألمانية

فيروس كورونا في المانيا

ألمانيا - (أ ش أ)

أصيب أكثر من 40 شخصا بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، عقب حضورهم قداسا بالكنيسة المعمدانية في مدينة فرانكفورت.

وقال مدير إدارة الصحة بالمدينة رينيه جوتشالك - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن "الغالبية العظمى من المصابين ليسوا في حالة مرضية صعبة على حد علمنا، هناك شخص واحد فقط بالمستشفى".

من جانبه، صرح نائب رئيس الدائرة أنتوني والكزوك بأن الخدمة جرت في 10 مايو في كنيسة معمدانية، مشيرا إلى أن الكنيسة لم تنتهك الإرشادات الرسمية التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس.

بدوره، رجح نائب رئيس الكنيسة البروتستانتية المعمدانية فلاديمير بريتسكاو أن يكون عدد المصابين الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى ستة.

جدير بالذكر أن الكنائس في ولاية هيس الألمانية تمكنت من الاحتفاظ بالخدمات منذ أول مايو شريطة أن تلتزم بقواعد الإبعاد والنظافة الاجتماعية الرسمية.

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ألمانيا فيروس كورونا مدينة فرانكفورت

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