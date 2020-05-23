جدل في بريطانيا حول "رحلة بالسيارة" لمساعد جونسون أثناء الإغلاق

لندن- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة البريطانية أن مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون ، دومينيك كامينجز، لم يكسر قواعد الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا عندما سافر لمسافة 400 كيلومتر بينما كان يعاني من أعراض كوفيد 19 في أبريل الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "بسبب الاشتباه فى إصابة زوجته بفيروس كورونا واحتمال إصابته بالفيروس نفسه ، كان من الضروري أن يضمن دومينيك كامينغز رعاية آمنة لطفله".

وأضاف المتحدث أنه "لم يسبق للشرطة أن تحدثت فى الأمر مع دومينيك أو أى من أفراد عائلته، كما يشاع".

وشددت الحكومة البريطانية على أن تصرفات مستشار رئيس الوزراء تتماشى مع إرشادات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا. و ُيعتقد أنه تصرف بشكل معقول وقانوني.

يأتى هذا بينما دعا أعضاء أحزاب المعارضة في بريطانيا دومينيك إلى الاستقالة.

وقال إد ديفي، القيادى في حزب الأحرار الديمقراطيين، إذا خرق مساعد جونسون إرشادات الإغلاق "فسيكون عليه الاستقالة، الأمر بهذه البساطة".