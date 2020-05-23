شركة تأجير السيارات الأمريكية "هيرتز" تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت شركة تأجير السيارات الأمريكية "هيرتز"، الجمعة، إنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بعد التراجع الكبير في المبيعات بسبب فيروس كورونا.

وقال بول ستون، الرئيس التنفيذي لهيرتز، "لقد تمتعت هيرتز بقيادة الصناعة لأكثر من قرن ودخلنا عام 2020 بإيرادات قوية وزخم في الأرباح".

وتابع "ستون": "مع شدة تأثير كوفيد-19 على أعمالنا، وعدم اليقين بشأن وقت تعافي السفر والاقتصاد، نحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاجتياز الانتعاش المرجح أن يستغرق فترة طويلة".

وأوضح أن العمل سيستمر خلال عملية إعادة الهيكلة.

وتمتلك الشركة، ومقرها في استيرو بولاية فلوريدا، أكثر من مليار دولار نقدًا للحفاظ على استمرار الأعمال.

ولن تتأثر العمليات الدولية لشركة تأجير السيارات في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا بطلب إشهار الإفلاس.

يذكر أن الشركة قامت حتى الآن، بتسريح نحو 20 ألف موظف، أو ما يقرب من 50 بالمئة من القوى العاملة العالمية.