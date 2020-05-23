حاكمة هونج كونج: قانون الأمن الوطني الصيني سيحسن ثقة الشركات بالجزيرة

وكالات:

نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قولها في وقت متأخر اليوم الجمعة إن المقترح الصيني بتطبيق قوانين الأمن الوطني الصينية على هونج كونج سيحسن ثقة الشركات بالمدينة ولن يلحق الضرر بالمستثمرين الأجانب.

وكشف قادة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين الجمعة عن تفاصيل التشريع الذي يعتبره منتقدون نقطة تحول بالنسبة للمستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بالكثير من الحريات من بينها نظام قضائي مستقل وحق الاحتجاج، وهي حريات غير موجودة في البر الصيني.

ونقلت شينخوا عن لام قولها في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة ستحسن الأمان وتحمي مصالح سكان هونج كونج والمستثمرين الأجانب.