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صحيفتان: أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني خرق قواعد العزل العام

12:53 ص السبت 23 مايو 2020
صحيفتان: أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني خرق قواعد العزل العام

بوريس جونسون

وكالات:
ذكرت صحيفتا الجارديان وميرور اليوم الجمعة أن دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سافر أكثر من 400 كيلومتر من منزله في لندن بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا ليخرق بذلك قواعد العزل العام التي وضعتها الحكومة.

ووفقا لوكالة رويترز، قالت تقارير صحفية إن كامينجز، وهو شخصية مثيرة للاستقطاب في بريطانيا منذ أن قاد حملة ناجحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016، سافر إلى دورهام في شمال انجلترا أواخر مارس آذار عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة بشدة.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون في داوننج ستريت إن المكتب لن يعلق على التقارير. ولم يتسن على الفور الاتصال بكامينجز.

وقال حزب العمال المعارض إن على داوننج ستريت توضيح أفعاله. وقالت متحدثة باسم الحزب "الشعب البريطاني لا يتوقع أن تكون هناك قاعدة له وقاعدة أخرى لدومينيك كامينجز".

بوريس جونسون دومينيك كامينجز بريطانيا فيروس كورونا

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