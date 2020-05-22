العراق يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر لأهل السنة
بغداد - (د ب ا):
أعلن المجمع الفقهي العراقي، اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر.
وذكر بيان صادر عن المجمع الذي يمثل أهل السنة في العراق أنه "بالنظر لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، فإن يوم غد السبت، هو مكمل لشهر رمضان وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر".
وياتي عيد الفطر هذا العام في ظل منع تام للتجوال في البلاد اعتبارا من يوم الاحد القادم حتى الخميس بسبب وباء كورونا.
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