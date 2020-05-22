الصين تأسف بشدة لاعلان واشنطن عزمها الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة

بكي- (أ ش أ):

أعربت الصين اليوم الجمعة عن أسفها العميق حيال إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "تعرب الصين عن أسفها العميق لعزم الجانب الأمريكي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة على الرغم من معارضة المجتمع الدولي. هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة تتماثل مع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن مؤخرا من انسحاب وتراجع عن اتفاقيات والتزامات دولية".

وأضاف جيان "هذا (قرار الانسحاب) مظهر سلبي آخر لتمسك الولايات المتحدة بعقلية الحرب الباردة، والسعي إلى تحقيق "الأولوية الأمريكية" والأحادية، والتخلي عن الالتزامات الدولية".

وتابع : "هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لن تؤد إلى الحفاظ على الثقة والشفافية المتبادلتين بين دول المنطقة، أو الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق ذات الصلة، وسيكون لها أيضا أثر سلبي على عملية الحد من الأسلحة ونزع السلاح على الصعيد الدولي".

وكانت واشنطن أعلنت أمس عزمها الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا، وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء.