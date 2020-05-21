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التحالف: خروقات الحوثي لوقف إطلاق النار بلغت 59 خلال 24 ساعة

11:10 م الخميس 21 مايو 2020
التحالف: خروقات الحوثي لوقف إطلاق النار بلغت 59 خلال 24 ساعة

ميليشيات الحوثي

وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن عدد خروق الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغ 59 خرقا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح التحالف العربي، في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن خروق المليشيات المتمردة لوقف إطلاق النار، منذ إعلانه حتى اليوم، بلغت 3919 خرقا.

وقال التحالف أن تلك الخروق شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وشدد تحالف دعم الشرعية على تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، كما أكد على استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في أواخر أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار الشامل لمدة شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن تمديد وقف إطلاق النار سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس، 23 أبريل الجاري.

التحالف العربي لدعم الشرعية اليمن الميليشيات الحوثية

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