أمريكا تصنف إطلاق النار على قاعدة بحرية في تكساس بـ"عمل إرهابي"
واشنطن - (د ب أ):
قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" إن الهجوم بإطلاق النار على قاعدة للبحرية في ولاية تكساس "له صلة بالإرهاب" وأن من المحتمل وجود مشتبه ثان هارب.
وقالت ليه جريفز وهي مسؤولة بالمكتب خلال موجز صحفي إننا "حددنا أن الحادث الذي وقع هذا الصباح بالمحطة الجوية للبحرية في كوربوس كريستي له صلة بالإرهاب".
وأضافت أن مطلق النار المشتبه به لقي حتفه، وأن "هناك شخصا ثانيا محتملا على صلة بالحادث هارب في المنطقة".
وقالت إننا "ندعو المواطنين لالتزام الهدوء".
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