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أمريكا تصنف إطلاق النار على قاعدة بحرية في تكساس بـ"عمل إرهابي"

11:07 م الخميس 21 مايو 2020
أمريكا تصنف إطلاق النار على قاعدة بحرية في تكساس بـ"عمل إرهابي"

ارشيفيه

واشنطن - (د ب أ):

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" إن الهجوم بإطلاق النار على قاعدة للبحرية في ولاية تكساس "له صلة بالإرهاب" وأن من المحتمل وجود مشتبه ثان هارب.

وقالت ليه جريفز وهي مسؤولة بالمكتب خلال موجز صحفي إننا "حددنا أن الحادث الذي وقع هذا الصباح بالمحطة الجوية للبحرية في كوربوس كريستي له صلة بالإرهاب".

وأضافت أن مطلق النار المشتبه به لقي حتفه، وأن "هناك شخصا ثانيا محتملا على صلة بالحادث هارب في المنطقة".

وقالت إننا "ندعو المواطنين لالتزام الهدوء".

ولاية تكساس هجوم ارهابي قاعدة بحرية المحطة الجوية للبحرية الإرهاب

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