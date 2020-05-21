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إيران.. نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الصحي أصيبوا بكورونا

08:14 م الخميس 21 مايو 2020
إيران.. نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الصحي أصيبوا بكورونا

فيروس كورونا في ايران

وكالات:

أكد نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم الخميس، أن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وقال قاسم جان‭ ‬بابائي: "أصيب نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة بالمرض المميت في إيران، وتوفي بعضهم".

يذكر أنه بعد ثلاثة أسابيع من رفع الإغلاق وتخفيف القيود وتطبيق خطة "التباعد الاجتماعي الذكي" في إيران التي اقترحها الرئيس حسن روحاني، حذرت السلطات قبل يومين من أن الأهواز والعاصمة طهران دخلتا في حالة تأهب قصوى بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 7200 شخص في إيران، أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا جراء وباء كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 124603 حالات.

ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19، ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.

إيران وزير الصحة الإيراني فيروس كورونا

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