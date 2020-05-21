قطاع الصحة في بريطانيا يبدأ تجربة عقار هيدروكسي كلوروكين

(وكالات):

يبدأ العاملون بقطاع الرعاية الصحية في بريطانيا، يوم الخميس، المشاركة في تجارب دولية تقودها جامعة أكسفورد لاستخدام دواءين مخصصين لعلاج الملاريا، أحدهما دواء يتعاطاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعرفة ما إذا كانا يصلحان لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويشارك في الدراسة أكثر من 40 ألفا من العاملين على الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لتحديد ما إذا كان الدواءان كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين فعالين في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة "رويترز".

واشتد الطلب على هيدروكسي كلوروكين بعد أن أشاد ترامب به في أوائل ابريل. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال ترامب إنه يتعاطاه الآن للوقاية من الفيروس رغم تحذيرات طبية بشأن استخدامه.

وقال البروفسور نيكولاس وايت الاستاذ بجامعة أكسفورد والرئيس المشارك لفريق البحث ”نحن لا نعلم في الواقع ما إذا كان كلوروكين، وهيدروكسي كلوروكين، مفيدين أم ضارين في علاج كوفيد-19“.

وقال الفريق المشرف على الدراسة إن أدلة معملية تظهر أن أدوية علاج الملاريا قد تكون فعالة في منع الإصابة بكوفيد-19 أو علاجه لكن لا يوجد دليل قاطع.

وكان السلطات الأمريكية المعنية وافقت على استخدام هيدروكسي كلوروكين بصفة استثنائية لعلاج المصابين بفيروس كورونا لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من استخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات والتجارب السريرية بسبب مخاطر اضطراب ضربات القلب.