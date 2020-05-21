الهند: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 3435 حالة
نيودلهي - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في الهند إلى 3435 حالة، وذلك وفقا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة الهندية.
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 112 ألفا و359 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 45 ألفا و300 حالة.
وأضافت القناة الهندية أنه تم تسجيل 5609 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 132 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في أحدث بيان لها.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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