موريتانيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 141

نواكشوط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد بعد إجراء فحص لمشتبه فيهم نتيجة المخالطة.

وقال مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي، إن الإصابات الجديدة كلها في العاصمة وتم اكتشافها بعد إجراء 305 فحوصات لمشتبه بهم، من بينها 212 فحصا سريعا و93 فحصا مخبريا.

وبهذه النتيجة يرتفع عدد الإصابات في موريتانيا إلى 141 حالة.

كما سجلت البلاد حتى الآن 4 وفيات، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس.