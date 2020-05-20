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بلغاريا تسجل 33 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

03:00 م الأربعاء 20 مايو 2020
بلغاريا تسجل 33 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

صوفيا- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الأربعاء تسجيل 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الاجمالي للحالات المؤكدة إلى 2292 حالة من بينهم 116 حالة وفاة و684 حالة شفاء.
وقال الأمين العام لمقر العمليات الوطني البلغاري ضد كوفيد-19 ديمو ديموف (في تصريحات نقلتها صحيفة "صوفيا جلوب" البلغارية اليوم الأربعاء) إن السلطات الصحية أجرت 1432 اختبارا معمليا لفيروس كورونا أسفرت عن اكتشاف 33 حالة ايجابية جديدة.
وأشار المسئول البلغاري إلى أن بلاده أجرت حتى الأن 68243 اختبارًا لفيروس كورونا المستجد.

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