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عُمان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

12:06 م الأربعاء 20 مايو 2020
عُمان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشبفبة

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 6043 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 152 حالة لعمانيين، و220 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1661، لافتة إلى تسجيل 27 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

فيروس كورونا وزارة الصحة في سلطنة عمان مسقط

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