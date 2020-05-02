ترامب يعلق على أول ظهور لكيم جونج أون بعد اختفاءه لأسابيع

وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ"مرض خطير".

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم السبت، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، ردا على سؤال حول أول ظهور علني لكيم جونج أون منذ 20 يوما: "يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة".

وبعد أكثر من 20 يومًا من اختفاءه وعدم ظهوره للعلن، وانتشار شائعات حول وفاته، يظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مشاركًا في أول مناسبة علنية.

وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب"، والتي نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، شارك جونج أون في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وأوضحت أن "كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

وبدأت التكهنات بشأن صحة كيم جونج أون بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، في الخامس عشر من أبريل الجاري.