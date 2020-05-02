تقارير: ناتو يعد خطة استعدادا للموجة التالية من كورونا

بروكسل - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" يعمل على خطة عمليات عسكرية استعدادا لموجة ثانية من فيروس كورونا في الخريف المقبل.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم السبت، استنادا إلى قرارات لمجلس الناتو هذا الأسبوع أن الجنرال تود وولترز القائد الأعلى للناتو سيطرح هذه الخطة في موعد أقصاه توقيت عقد جلسة مشاورات وزراء دفاع الحلف المحدد لها نهاية يونيو المقبل.

وتعقيبا على تقرير المجلة، قال حلف ناتو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يراجع باستمرار رد الفعل على الجائحة ويناقش الخطوات التالية، ونوه إلى أن تأثيرات الجائحة على المدى المتوسط والطويل، جرى مناقشتها خلال مؤتمر الفيديو الذي عقده وزراء الحلف منتصف أبريل الماضي، كما تمت مناقشة الاستعدادات لهذا، وذكر الحلف أن هذه المناقشات ستتواصل في الاجتماع التالي للوزراء في يونيو المقبل.

وأضاف الحلف :" من السابق لأوانه استخلاص نتائج الآن، لكن الأكيد هو أن علينا أن نعزز قوى المقاومة في مجتمعاتنا وأن نخطط بشكل أفضل للجائحات المقبلة وأن نحمي صناعتنا الحيوية وأن نحسن تخطيطنا للنشاط التجاري المستمر".

واستندت مجلة "دير شبيجل" في تقريرها إلى دبلوماسيين في الحلف الأطلسي.

واعترف الحلف بأنه لم يتم حتى الآن النظر إلى خطر جائحات الفيروس باعتباره خطرا أمنيا.

وذكرت المجلة أن ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف، قال في إعلان داخلي أن ناتو يعتزم تحسين وتنسيق رد فعله على الموجة الثانية بوصف هذه الخطوة اختبارا لمصداقية وتماسك الحلف، وأاضاف أن مجلس الناتو أخذ على الحلف أن منافسين مثل الصين أو روسيا استفادوا استراتيجيا من رد الفعل شديد البطء من قبل الحلف الأطلسي على الجائحة.

وحذر ستولتنبرج من حدوث تداعيات سلبية لأزمة كورونا على أمن دول الحلف، وأوضح أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن الأزمة يمكن أن يزيد من هشاشة بعض دول الناتو ما يجعلها أكثر استعدادا لبيع بنيتها التحتية الحساسة، وقال إن هذا يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على أمن دول الحلف وعلى رد الفعل على الأزمات.