أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تقارير: ناتو يعد خطة استعدادا للموجة التالية من كورونا

06:06 م السبت 02 مايو 2020
تقارير: ناتو يعد خطة استعدادا للموجة التالية من كورونا

حلف شمال الأطلسي (ناتو)

بروكسل - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" يعمل على خطة عمليات عسكرية استعدادا لموجة ثانية من فيروس كورونا في الخريف المقبل.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم السبت، استنادا إلى قرارات لمجلس الناتو هذا الأسبوع أن الجنرال تود وولترز القائد الأعلى للناتو سيطرح هذه الخطة في موعد أقصاه توقيت عقد جلسة مشاورات وزراء دفاع الحلف المحدد لها نهاية يونيو المقبل.

وتعقيبا على تقرير المجلة، قال حلف ناتو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يراجع باستمرار رد الفعل على الجائحة ويناقش الخطوات التالية، ونوه إلى أن تأثيرات الجائحة على المدى المتوسط والطويل، جرى مناقشتها خلال مؤتمر الفيديو الذي عقده وزراء الحلف منتصف أبريل الماضي، كما تمت مناقشة الاستعدادات لهذا، وذكر الحلف أن هذه المناقشات ستتواصل في الاجتماع التالي للوزراء في يونيو المقبل.

وأضاف الحلف :" من السابق لأوانه استخلاص نتائج الآن، لكن الأكيد هو أن علينا أن نعزز قوى المقاومة في مجتمعاتنا وأن نخطط بشكل أفضل للجائحات المقبلة وأن نحمي صناعتنا الحيوية وأن نحسن تخطيطنا للنشاط التجاري المستمر".

واستندت مجلة "دير شبيجل" في تقريرها إلى دبلوماسيين في الحلف الأطلسي.

واعترف الحلف بأنه لم يتم حتى الآن النظر إلى خطر جائحات الفيروس باعتباره خطرا أمنيا.

وذكرت المجلة أن ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف، قال في إعلان داخلي أن ناتو يعتزم تحسين وتنسيق رد فعله على الموجة الثانية بوصف هذه الخطوة اختبارا لمصداقية وتماسك الحلف، وأاضاف أن مجلس الناتو أخذ على الحلف أن منافسين مثل الصين أو روسيا استفادوا استراتيجيا من رد الفعل شديد البطء من قبل الحلف الأطلسي على الجائحة.

وحذر ستولتنبرج من حدوث تداعيات سلبية لأزمة كورونا على أمن دول الحلف، وأوضح أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن الأزمة يمكن أن يزيد من هشاشة بعض دول الناتو ما يجعلها أكثر استعدادا لبيع بنيتها التحتية الحساسة، وقال إن هذا يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على أمن دول الحلف وعلى رد الفعل على الأزمات.

حلف الناتو فيروس كورونا بروكسل تود وولترز

الخبر التالى:

سول تستثمر 896 مليون دولار في تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 298 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات