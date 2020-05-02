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إيران: أبلغنا واشنطن أن تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس

02:46 م السبت 02 مايو 2020
إيران: أبلغنا واشنطن أن تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي

وكالات:

ذكرت إيران أنها أبلغت الولايات المتحدة بأن تمديد الحظر على شراء الجمهورية الإسلامية السلاح سيواجه برد قاس، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران سيواجه برد قاس، وسيحمل تداعيات وخيمة".

وأضاف الربيعي: "تحدثنا إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي وهي أبلغتنا أنها لن تقبل بطريقة الولايات المتحدة الخاصة بتمديد حظر شرائنا للسلاح".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن العالم والاتفاقيات الدولية ليست لعبة في يديها".

علي ربيعي شراء الأسلحة إيران واشنطن

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