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سقوط مروحية للشرطة الأمريكية فوق مجمع سكني بولاية تكساس

11:24 ص السبت 02 مايو 2020
سقوط مروحية للشرطة الأمريكية فوق مجمع سكني بولاية تكساس

الشرطة الأمريكية

هيوستون – (د ب أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة هيوستون، بولاية تكساس، عن سقوط مروحية تابعة لها فوق مجمع سكني.

وكتبت الشرطة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن شرطيين اثنين كانا على متن المروحية، في طريقهما إلى المستشفى.

ولم ترد تقارير بعد عن الحالة الصحية للشرطيين، أو الأضرار الناجمة عن الحادث.

وتوجهت فرق إنقاذ إلى موقع الحادث شمالي مدينة هيوستون.

الشرطة الأمريكية سقوط مروحية مجمع سكني ولاية تكساس

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