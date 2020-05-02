سقوط مروحية للشرطة الأمريكية فوق مجمع سكني بولاية تكساس

هيوستون – (د ب أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة هيوستون، بولاية تكساس، عن سقوط مروحية تابعة لها فوق مجمع سكني.

وكتبت الشرطة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن شرطيين اثنين كانا على متن المروحية، في طريقهما إلى المستشفى.

ولم ترد تقارير بعد عن الحالة الصحية للشرطيين، أو الأضرار الناجمة عن الحادث.

وتوجهت فرق إنقاذ إلى موقع الحادث شمالي مدينة هيوستون.