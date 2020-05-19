أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الأردن: إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل

12:18 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الأردن: إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل

صورة تعبيرية

عمان (د ب أ)
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن اليوم الثلاثاء أن صلاة العيد ستقام في المنازل، وذلك في ظل العمل بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم عن وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة قوله إن موعد الصلاة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد.

وبيّن الخلايلة أن الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى.

ودعا الجميع إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة هذا الوباء في بلدنا المبارك.

صلاة عيد الفطر في المنازل الأردن عمان فيروس كورونا

الخبر التالى:

ألمانيا: المحكمة الدستورية تؤيد شكوى ضد الرقابة المفروضة من الاستخبارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التزموا المنازل".. الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة والحرارة تصل 43 غدا