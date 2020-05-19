المسماري: "الوطية" ستعود لسيطرة الجيش الليبي قريبًا.. والمعركة لم تنته

(مصراوي):

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجشي الوطني الليبي، إن انسحاب قوات الجيش الليبي من قاعدة "الوطية"، جاء بقرار من المشير خليفة حفتر القائد الأعلى لقوات الجيش، بناء على تقرير من آمر المنطقة الغربية العسكرية.

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة، في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، أن قرار الانسحاب تم اتخاذه منذ فترة طويلة، مضيفًا: "نسحب أشياء مهمة من قاعدة الوطية منذ نحو 4 أشهر مثل طائرات وآليات عسكرية، ثم صدر قرار القائد العام أمس بسحب الأفراد تحت غطاء جوي".

وأكد المسماري، أن قاعدة الوطية ستعود تحت سيطرة الجيش الليبي، ولكن ليس باسم تركي كما يتردد الآن"، متابعًا: "ما حدث صفحة من صفحات المعركة، لكنها المعركة لم تنته ولن تنتهي، إلا بقطع قرن كل إرهابي، وغارات سلاح الجو على القاعدة مستمرة منذ ساعات".

وكشف المسماري، عن أن القيادة العامة قررت إعادة تمركز بعض المحاور في طرابلس إلى مواقع ونقاط جديدة، مؤكدًا أن ذلك في إطار عمليات تكتيكية ومراعاة لظروف أهالي مدينة طرابلس في بعض المناطق، مطالبًا الشعب الليبي بعدم تفسير ما تتخذه القيادة من تدابير على نحو خاطئ.

واختتم: "كل ما قمنا به أمس في الوطية واليوم في طرابلس محسوب عسكريًا ومدروس".