أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

مركز الفلك الدولي يكشف أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

08:56 م الإثنين 18 مايو 2020
مركز الفلك الدولي يكشف أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

عيد الفطر

وكالات:

رجح مركز الفلك الدولي، الاثنين، أن تحتفل معظم الدول الإسلامية التي بدأت رمضان يوم الجمعة 24 أبريل، بأول أيام عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو الجاري.

وقال مدير المركز محمد عودة في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية" إن "يوم الجمعة 22 مايو سيوافق التاسع والعشرين من رمضان في معظم الدول الإسلامية التي بدأت رمضان الجمعة 24 أبريل".

وتابع: "بالنسبة لهذه الدول، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس".

وأضاف البيان: "وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو".

وأوضح البيان: "في حين أن هناك دولا أخرى بدأت رمضان يوم السبت 25 أبريل، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الاثنين 25 مايو".

عيد الفطر مركز الفلك الدولي رمضان 2020 موعد عيد الفطر

الخبر التالى:

إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال السياح الأوروبيين ابتداء من 3 يونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12764

    عدد المصابين

  • 3440

    عدد المتعافين

  • 645

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4837099

    عدد المصابين

  • 1872024

    عدد المتعافين

  • 317303

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة