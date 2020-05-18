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إسبانيا: فحص كورونا لعسكريين شاركوا في دورة ألعاب عسكرية في الصين

07:25 م الإثنين 18 مايو 2020
إسبانيا: فحص كورونا لعسكريين شاركوا في دورة ألعاب عسكرية في الصين

فيروس كورونا في إسبانيا

برشلونة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، أنها سوف تجري اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، على العسكريين الذي شاركوا في دورة الألعاب العسكرية التي أقيمت في الصين العام الماضي، إذا طلبوا هم ذلك.

وتزايدت في الايام الأخيرة المخاوف من احتمال أن يكون المشاركون في دورة الألعاب قد التقطوا عدوى فيروس كورونا أثناء وجودهم في مدينة ووهان الصينية التي اكتشف فيها فيروس كورونا للمرة الأولى.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه "بالنظر إلى المخاوف التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة، سوف تجري وزارة الدفاع الاختبارات على أفراد البعثة الذين سافروا إلى ووهان في الصين خلال أكتوبر الماضي للمشاركة في دورة الألعاب العسكرية".

وأضاف البيان: "على أساس طوعي، أفراد البعثة سوف يخضعون لاختبار لتحديد إصابتهم بفيروس كورونا، إذا كانوا يرغبون في ذلك".

وأعلن مساعد وزير الدفاع الاسباني أنه سوف يتواصل اليوم الاثنين مع أفراد البعثة لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في إجراء الاختبارات.

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