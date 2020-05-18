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رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة كورونا ثانية تعصف بالبلاد

06:08 م الإثنين 18 مايو 2020
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة كورونا ثانية تعصف بالبلاد

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

سول - (أ ش أ):

قال رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن"، إن بلاده لم تحقق "نصرا ساحقا" على وباء (كوفيد-19)، محذرا من موجة ثانية للفيروس قد تضرب البلاد مرة أخرى.

وأضاف مون - في كلمة متلفزة خلال اجتماع لأعضاء منظمة الصحة العالمية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي للجائحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين -: "لم نصل بعد لانتصار ساحق ضد وباء (كوفيد-19)، وهناك مواطن للعدوى، وإذا لم نصل إلى حل أو دواء أو لقاح فموجة أخرى ستعصف بنا مجددا"​​​.

وأضاف: "في هذا العام، نخطط لتوفير 100 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية لدعم الدول التي تعاني من (كوفيد-19)".

وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية بعد انخفاض كبير في تسجيل الحالات الجديدة، عقب تفشي محدود في أحد الملاهي في العاصمة سول تزايد لاحقا بسرعة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 11065، فيما بلغ إجمالي الوفيات 263 حالة وفاة.

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