موسكو: خطط واشنطن لتصنيع قنبلة "بي 61-12" يزيد من مخاطر النووي

موسكو - أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف "إن خطط الولايات المتحدة لبدء إنتاج قنبلة معدلة من نوع "بى 61-12" تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف ريابكوف، خلال محاضرة بالفيديو لطلاب جامعة موسكو للعلاقات الدولية، اليوم الاثنين: "لقد تم الإعلان عن خطط لرفع مستوى القدرة النووية الأميركية في أوروبا والبدء قريباً بإنتاج قنبلة معدلة من نوع "بي 61- 12" منخفضة الطاقة ومرتفعة الدقة"، مشيرا إلى أن هذا يحول هذه القنبلة إلى سلاح للانتقام في ساحة المعركة ويزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية.

وتابع :" لا تزال الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية المتمثلة بـ 200 قنبلة من طراز "بي -61" موجودة في أوروبا ، حيث يتم الحفاظ على نشرها التشغيلي".

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تحديث ترسانتها النووية التكتيكية، وهو ما يزيل الخط الفاصل بين الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية.