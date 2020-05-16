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الاستخبارات الأمريكية تضع خطة لإبلاغ مرشحي الانتخابات بشأن التهديدات الأمنية

03:51 ص السبت 16 مايو 2020
الاستخبارات الأمريكية تضع خطة لإبلاغ مرشحي الانتخابات بشأن التهديدات الأمنية

ريتشارد جرينيل

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن ريتشارد جرينيل القائم بأعمال مدير جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن أجهزة الاستخبارات ستبلغ بالتهديدات الأمنية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية لكل من المرشحين الرئاسيين ولمسئولي حملاتهم ولقادة الأحزاب السياسية الأهم في انتخابات 2020.

وذكر مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية أن بيل إيفانينا، الذي صادق مجلس الشيوخ على تعيينه مؤخرا كمدير لمركز الاستخبارات المضادة والأمن في جهاز الاستخبارات الوطني، سيترأس جهود مجموعة أجهزة الاستخبارات.

وقال إيفانينا، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تخص حماية الديمقراطية الأمريكية، مؤكدا التزام أجهزة الاستخبارات بدعم جهود الإدارة من أجل ضمان نجاح انتخابات 2020.

وأوضحت المصادر، أن هذا التغيير سيمثل تطورا مهما في تيسير إجراءات الإفادة بالتهديدات الأمنية التي ستبدأ في فترة قصيرة قادمة وسيتم الإبلاغ بها لمسئولي حملتي الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي والذي على الأرجح سيكون جو بايدن.

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