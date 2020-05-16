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الجزائر تحقق في وفاة طبيبة حامل في شهرها الثامن بكورونا

01:45 ص السبت 16 مايو 2020
الجزائر تحقق في وفاة طبيبة حامل في شهرها الثامن بكورونا

عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري

الجزائر (د ب أ)

كشف عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، عن فتح تحقيق في ظروف وفاة طبيبة حامل في شهرها الثامن بمستشفى بلدة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بفيروس كورونا المستجد.

وأثارت وفاة الطبيبة وفاء بوديسة عن 28 عاما، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وانها كان يفترض ان يتم اعفائها من العمل تنفيذا للتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقال بن بوزيد، في تصريح لصحيفة " الخبر" في نسختها الإلكترونية، إنه أمر بفتح تحقيق داخلي إداري لمعرفة ملابسات وفاة الطبية، وما إذا كانت فعلا أرغمت على العمل رغم وضعها الصحي.

وأضاف " كلفت المفتش العام لوزارة الصحة بإجراء التحقيق، ومعرفة الدافع الذي جعل هذا الطبيبة تعمل رغم أنها حامل، علما أنّ التعليمات في هذا الإطار واضحة بتسريح النساء الحوامل من العمل، ولهذا إذا تأكد فعلا أنها أرغمت على العمل، فسيعاقب مدير المستشفى وكذا مسؤولها المباشر في العمل".

الجزائر فيروس كورونا وفاة طبيبة

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