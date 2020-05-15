مسؤول بريطاني: أحرزنا تقدما ضئيلا في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي
لندن- (د ب أ):
قال كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست اليوم الجمعة إن بروكسل ولندن أحرزتا تقدما "بمقدار ضئيل جدا" فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق يحدد العلاقات المستقبلية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد اتهم فروست مسؤولي الاتحاد الأوروبي باتباع "نهج أيديولوجي، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين".
وأضاف فورست في تصريحات عقب أحدث جولة من المحادثات:"أن العقبة الرئيسية أمام تحقيق ذلك هي إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين مجموعة من الاقتراحات الجديدة وغير المتوازنة فيما يسمى بـ" الفرص المتكافئة".
كما اتهم كبير المفاوضين البريطانيين بروكسل بمحاولة "ربط بريطانيا بقوانين أو معايير الاتحاد الأوروبي ، أو تحديد أنظمتنا القانونية المحلية، بدرجة لم يسبق لها مثيل في اتفاقات التجارة الحرة".
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