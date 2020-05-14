ترامب يشيد بقرار محكمة ويسكونسن إلغاء أمر الإغلاق

واشنطن - (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بقرار المحكمة العليا في ويسكونسن بإلغاء أمر البقاء في البيت الذي أصدره حاكم الولاية الديمقراطي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب :"أجبرت المحاكم حاكم ولاية ويسكونسن على السماح بفتح الولاية ...السكان يريدون أن يواصلوا حياتهم. المكان يعج بالنشاط!"

وحث ترامب الولايات بشكل متزايد على المضي في إعادة فتح اقتصاداتها بسرعة ، على الرغم من تحذيرات كبار مسؤولي الصحة العامة من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذا تم تخفيف أوامر الإغلاق بسرعة كبيرة.

وأيدت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، التي تسيطر عليها الأغلبية المحافظة، موقف المشرعين الجمهوريين أمس الأربعاء الخاص بإلغاء أمر الحاكم توني إيفر على مستوى الولاية.

وقال إيفر إن القرار ألقى "ويسكونسن في خضم بحر من الفوضى ، مما يعرض الصحة العامة والحياة لخطر شديد".