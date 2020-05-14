أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب يشيد بقرار محكمة ويسكونسن إلغاء أمر الإغلاق

11:55 م الخميس 14 مايو 2020
ترامب يشيد بقرار محكمة ويسكونسن إلغاء أمر الإغلاق

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بقرار المحكمة العليا في ويسكونسن بإلغاء أمر البقاء في البيت الذي أصدره حاكم الولاية الديمقراطي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب :"أجبرت المحاكم حاكم ولاية ويسكونسن على السماح بفتح الولاية ...السكان يريدون أن يواصلوا حياتهم. المكان يعج بالنشاط!"

وحث ترامب الولايات بشكل متزايد على المضي في إعادة فتح اقتصاداتها بسرعة ، على الرغم من تحذيرات كبار مسؤولي الصحة العامة من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذا تم تخفيف أوامر الإغلاق بسرعة كبيرة.

وأيدت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، التي تسيطر عليها الأغلبية المحافظة، موقف المشرعين الجمهوريين أمس الأربعاء الخاص بإلغاء أمر الحاكم توني إيفر على مستوى الولاية.

وقال إيفر إن القرار ألقى "ويسكونسن في خضم بحر من الفوضى ، مما يعرض الصحة العامة والحياة لخطر شديد".

دونالد ترامب واشنطن ولاية ويسكونسن فيروس كورونا كوفيد-19 الولايات المتحدة

الخبر التالى:

وزارة المالية السعودية تعلن جمع صكوك محلية بقيمة 755ر5 مليار ريال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4387438

    عدد المصابين

  • 1565606

    عدد المتعافين

  • 298392

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ربما تسمع عنها للمرة الأولى.. 13 عرضا تنذر بالإصابة بـ كورونا