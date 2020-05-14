الخطوط الجوية اليونانية تستأنف تدريجيا الرحلات الخارجية في نهاية مايو
أثينا - (د ب أ):
ذكرت الخطوط الجوية اليونانية "ايجه" أنها سوف تستأنف الرحلات الخارجية تدريجيا بحلول نهاية مايو بدءا برحلات محدودة من أثينا إلى ميونخ وزيورخ وفرانكفورت وجنيف.
وقالت الشركة في بيان عبر البريد أنها سوف تزيد في الوقت نفسه عدد الرحلات إلى بروكسل وهي الوجهة الوحيدة الخارجية التي لم تعلق السفر إليها حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وسوف تزيد الشركة من عدد الرحلات اليونانية الداخلية من 18 مايو إلى 25 منه.
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